Calegari jogador do Fluminense - FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 10/10/2022 15:02

O técnico Fernando Diniz explicou a entrada de Calegari durante a derrota do Fluminense para o América-MG por 2 a 0, no último domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na entrevista coletiva, o treinador elogiou o camisa 31 e frisou que entram em campo os atletas que têm "mais desejo de jogar e que conseguem produzir mais".

"O time teve queda de rendimento, principalmente nesses últimos três jogos. Contra o Atlético-GO, o time não jogou mal, principalmente no primeiro tempo e até os 20 minutos do segundo tempo. A gente fez uma partida abaixo contra o Atlético-MG e principalmente, no dia de hoje, no primeiro tempo. A mexida do Calegari é porque achei que é um jogador que jogou muito bem, mostrou muita personalidade, entrou bem no jogo hoje, de novo", disse Diniz.

"E vão jogar os jogadores que têm mais desejo de jogar e que conseguem produzir mais, segundo a minha ótica. Acho que o Calegari fez uma partida muito boa. Em que pese que não estava no lado dele, entrou bem, foi seguro na marcação e conseguiu ajudar no ataque. Gostei da mexida, gostei muito do Calegari na quarta e gostei dele hoje de novo", completou.

Vale lembrar que Calegari entrou em campo no retorno do time para o segundo tempo. Apesar de atuar nos profissionais como lateral-direito, ele substituiu Caio Paulista e cumpriu a função de lateral-esquerdo.

Hoje, o elenco do Flu conta ainda com Pineida e Cristiano para esta posição. O primeiro não foi relacionado para a partida por opção técnica, enquanto o segundo estava à disposição no banco de reservas, mas não foi utilizado.