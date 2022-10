Samuel Xavier garante que apoio do elenco a Fernando Diniz continua - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 10/10/2022 13:53

Após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, em pleno Maracanã, Fernando Diniz fez dura cobrança aos jogadores do Fluminense no vestiário. Entretanto, Samuel Xavier não viu problema no tom acima do normal, e garantiu que o elenco segue com confiança no treinador tricolor.

"Não é porque estamos com três derrotas, o Diniz nos cobra mesmo nas vitórias. Ele tem cobrado a gente bastante. Teve jogos em que vencemos, e mesmo assim houve conversas muitos sérias, cobranças muito duras. Nós estamos unidos e temos que passar por esse momento juntos. Então, não tem nada demais, vai ter cobrança no Fluminense sempre", minimizou o lateral, único jogador a falar com a imprensa no domingo.



Com três derrotas nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Fluminense vive a sua pior sequência negativa na temporada. Por causa dela, saiu do G-4 e caiu para o quinto lugar na tabela.