Estádio da RessacadaLeandro Boeira/Avaí

Publicado 10/10/2022 19:05

Rio - O Avaí quer contar com sua torcida na partida contra o Fluminense, no próximo domingo, às 19h, na Ressacada. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decretar que o duelo tenha portões fechados, o time catarinense recorreu da decisão nesta segunda-feira.

Em seu pedido, o Avaí alega que já havia iniciado a comercialização de ingressos para a partida e que não há tempo hábil para cancelar os bilhetes. Caso a punição seja mantida, o clube espera que possa cumpri-la contra o, Bragantino, no dia 02 de novembro.

A decisão de punir o Avaí com uma partida com portões fechados foi tomada na última quinta-feira. O clube foi a julgamento porque os cabos da cabine do VAR foram cortados na partida contra o Atlético-GO.