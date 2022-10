Pedro Henrique - Divulgação / Internacional

Publicado 10/10/2022 16:50

Rio - A temporada de 2022 não acabou, mas rumores em relação ao ano que vem começaram. E no Fluminense não é diferente. De acordo com informações do jornal "Correio do Povo", do Rio Grande do Sul, o clube carioca realizou uma sondagem em relação ao atacante Pedro Henrique, do Internacional.

O jogador, de 32 anos, chegou ao Colorado no meio da temporada e tem contrato até junho de 2024. Porém, o suposto interesse de equipes do exterior, do Flamengo e do Fluminense, teriam feito o empresário de Pedro Henrique decidir marcar uma reunião com dirigentes do Colorado para definir o seu futuro. O atacante poderá receber uma valorização salarial.

Pedro Henrique teve passagens pela base do Grêmio e se profissionalizou no Caxias, do Rio Grande do Sul. Bem jovem se transferiu para o futebol suíço e atuou por clubes da França, da Grécia e da Turquia. Voltou ao Brasil no meio do ano e já entrou em campo em 30 jogos pelo Inter, marcando sete gols e dando duas assistências.

Além do nome de Pedro Henrique, outros jogadores já foram ventilados no Fluminense para o ano que vem. Um deles é o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo. Thiago Neves, sem clube, também pode acertar para se despedir do clube carioca durante o Carioca do ano que vem.