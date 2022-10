Richard em ação pelo Ceará - Stephan Eilert /ceara

Publicado 10/10/2022 11:55

Rio - O volante Richard, de 28 anos, foi encaminhado a um hospital de Belo Horizonte após sofrer uma concussão cerebral na partida entre Ceará e Atlético-MG, no último domingo. O jogador levou uma bolada do lateral Dodô e acabou tendo que deixar a partida.

O jogador foi encaminhado para exames e após realizá-los, Richard foi liberado e voltou a integrar a delegação do Ceará no seu retorno para Fortaleza. Nenhuma anormalidade foi diagnosticada no quadro do volante.

Richard, de 28 anos, está no Ceará desde o começo do ano. Ele já passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Fluminense, Corinthians, Vasco e Athletico-PR.