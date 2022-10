Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 10/10/2022 09:00

Rio - Principal referência de uma geração vencedora do Flamengo que conquistou uma Libertadores e dois Brasileiros, Gabigol costuma ser colocado como um dos maiores ídolos da história do clube. O atacante, de 26 anos, afirmou que prefere que os outros falem sobre isso, mas admitiu o seu tamanho como um grande nome do Rubro-Negro.

"Eu prefiro que outras pessoas falem, mas é inevitável falar que eu estou entre esses jogadores por tudo isso que eu tenho feito. E espero fazer mais. Graças a meus companheiros e a Deus tem tudo dado certo. Espero vencer mais, porque eu acho que é isso que vai me colocar ainda mais alto, mas acho que essa não é a minha intenção final", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

No Flamengo desde 2019, Gabigol tem contrato com o clube carioca até fim de 2024. Sem querer projetar um futuro, o jogador disse estar mais perto do término que do começo. Resta saber se seu vínculo será ampliado.

"Quando eu parar de jogar, eu espero que a torcida do Flamengo lembre de mim como um jogador que sempre correu e sempre deu seu máximo. Às vezes erra, mas por dar o seu máximo. É isso que eu espero: deixar um legado bem feliz, que eles possam lembrar de mim felizes. Tenho mais dois anos de contrato tirando esse. Está mais perto do fim do que do começo. Então espero que eles possam lembrar de mim de uma forma legal", disse.