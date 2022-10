Braulio da Silva Machado apitará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 10/10/2022 17:20 | Atualizado 10/10/2022 17:20

O árbitro Fifa Bráulio da Silva Machado, de Santa Catarina, apitará a primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, na quarta-feira, às 21h45 na Neo Química Arena. Ele já trabalhou em um confronto entre os dois clubes pelo torneio, em 2018.



Também na partida de ida, mas nas quartas de final daquela edição, Flamengo e Corinthians ficaram no 0 a 0, no Maracanã. Na volta, o Rubro-Negro foi eliminado com derrota por 2 a 1.

Três jogos de cada equipe em 2022

Bráulio comandará pela quarta vez um jogo do Flamengo em 2022. Até o momento, foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã, e dois tropeços fora de casa: empate em 1 a 1 com o Atlético-GO e derrota por 3 a 1 para o Internacional, na estreia de Dorival Júnior.



Neste jogo no Beira-Rio, os rubro-negros reclamaram muito da atuação da arbitragem, com a não marcação de um pênalti a favor e do que foi assinalado contra.



Já o Corinthians também terá a quarta partida na temporada com o árbitro. São dois empates e uma vitória até o momento.



Confira os árbitros e assistentes para Flamengo x Corinthians



Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)