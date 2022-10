Matheuzinho recebeu a camisa comemorativa de 100 jogos pelo Flamengo de Marcos Braz - Marcelo Cortes/Flamengo

Matheuzinho recebeu a camisa comemorativa de 100 jogos pelo Flamengo de Marcos BrazMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/10/2022 14:45

Rio - O Flamengo pode ter uma novidade no duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira, em São Paulo. O lateral Matheuzinho teve bom rendimento nos últimos treinos e poderá substituir Rodinei no primeiro duelo pela final da Copa do Brasil.

Após viver uma boa fase, Rodinei vem recebendo algumas críticas após atuações irregulares na defesa. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final da temporada e não deverá seguir no clube carioca no ano que vem.

Matheuzinho, de 22 anos, atuou pela última vez na partida contra o Internacional na semana passada. Ele atuou por 30 minutos. No total, o jovem entrou em campo em 39 jogos, fez um gol e deu quatro assistências na temporada de 2022.