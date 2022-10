Torcida do Flamengo fez festa no embarque para a final da Libertadores, em 2019 - Reprodução

Publicado 10/10/2022 14:18

Rio - A torcida do Flamengo deve fazer uma grande festa para apoiar o time, nesta terça-feira, antes do embarque para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em São Paulo. Os rubro-negros devem lotar as imediações do Ninho do Urubu.

Pelas redes sociais, a torcida do Flamengo combinou de se concentrar na porta do CT na manhã desta terça. A ideia é acompanhar o ônibus, que seguirá para o aeroporto, desde a saída do Ninho, com festa e muitos sinalizadores.

Flamengo e Corinthians fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. Na próxima semana, o duelo decisivo acontecerá no Maracanã, no mesmo dia e horário.