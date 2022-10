Dorival treinou os titulares do Flamengo de manhã, no Rio, e comandou os reservas à noite, em Cuiabá - Gilvan de Souza/Flamengo

Dorival treinou os titulares do Flamengo de manhã, no Rio, e comandou os reservas à noite, em CuiabáGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/10/2022 22:07

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com o desempenho dos reservas na partida, e também falou sobre as decisões que terá pela frente. O treinador descartou o favoritismo do Flamengo nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, ao ser perguntado sobre o fato de já ter eliminado tanto Corinthians quanto Athletico-PR em mata-matas na temporada.



" De forma alguma, acho que é um novo momento e uma nova situação. São jogos com outras características. Acredito que as três equipes vivenciam outro momento. Teremos jogos dificílimos, muito disputados e bem complicados", afirmou Dorival, que também explicou a importância do resultado deste sábado.



"Equipe volta a vencer num momento importante, alguns jogadores buscando crescimento. Isso tudo conta muito, já que chegaremos aos momentos decisivos podendo contar com os jogadores mais prontos no sentido de evolução técnica e tática daquilo que estávamos tendo".



O Flamengo volta a campo na quarta-feira (12) pela partida de ida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em São Paulo. A volta será no dia 19, e o jogo decisivo pela Libertadores, contra o Athletico-PR será em Guayaquil, no Equador, dia 29.