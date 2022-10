RJ - Partida entre Flamengo x Cuiabá válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Na foto comemoração de gol do Ayrton Lucas do Flamengo, nesta quarta (15). - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/10/2022 21:16

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal "Premiere".

Dos titulares, apenas o goleiro Santos foi relacionado. Os demais dez jogadores continuam no Rio de Janeiro para treinar no CT do Ninho do Urubu tanto sábado quanto domingo.

Dessa forma, conforme adiantou a "Coluna do Venê", o Flamengo deve ir a campo com: Santos; Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Cebolinha e Mateusão.

Hoje, o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação do campeonato, com 49 pontos conquistados. Dessa forma, em caso de vitória e tropeço do Corinthians ou do Fluminense na rodada, o Fla retorna ao G4 do Brasileirão.