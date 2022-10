Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/10/2022 13:41

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol, experimentou uma função diferente na temporada atual. Jogando ao lado de Pedro, que atua de forma mais fixa, o atacante precisou mudar sua forma de atuar. Ao abordar sua relação com o parceiro, Gabi exaltou a parceria dentro do campo, mas revelou que os dois têm personalidades bem diferentes.

"O Pedro é um cara de quem realmente eu gosto muito. Para ser sincero, a gente não tem tanta conexão assim fora de campo, a gente é meio diferente um do outro, mas tem muito respeito. A gente conversa bastante, tenta se ajudar e um acompanhar o outro dentro do campo. Gosto muito de jogar com ele", afirmou em entrevista ao "Esporte Espetacular".

Com a mudança de posicionamento, Gabigol acabou reduzindo o número de gols que costuma fazer em uma temporada. Apesar disso, o atacante afirmou que a mudança foi positiva para ele.

"É um cara que me faz mudar, mas talvez essa mudança tenha feito melhor para mim do que para ele. Eu tenho circulado em novos espaços do campo, tenho ampliado meu futebol. Então creio eu que tem dado muito certo. Espero dar mais passes para ele fazer gol e também fazer meus golzinhos", disse.