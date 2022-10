Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos contra Gana e Tunísia - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos contra Gana e Tunísia Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 16:30

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite, participou do programa "Resenha do Galinho", ao lado de Zico, na Bandspors, e deu seu palpite sobre o favorito ao título da Libertadores. O técnico afirmou que o Flamengo tem 60% de chances de ser campeão, contra 40% do Athletico, e além disso, fez elogios ao trabalho de Dorival Júnior.

"O Flamengo tem uma qualidade técnica e com o Dorival teve um ajuste impressionante em termos criativos e no eixo central. Se não marcar o eixo central do Flamengo, ele vai fazer gol. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel Barbosa, se tu vacilar uma combinação, eles vão chegar na cara do gol. É impressionante a capacidade que eles têm. O Dorival conseguiu ajustar e o Flamengo voltou a ser equipe que se impõe e que eu gosto", afirmou.

Tite não deixou também de elogiar o trabalho de Felipão que conduziu o Furacão a sua segunda final de Libertadores. O clube paranaense busca o título inédito da competição. A final será disputada em Guayaquil no próximo dia 29.

"O Felipão da mesma forma em relação ao Athletico, mas com outro modelo mais de marcação; São escolas diferentes que podem vencer. Eu gosto mais do jeito do Flamengo. Me identifico mais", opinou.