Antes contestado, Rodinei deu a volta por cima no Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/10/2022 16:20

Rio - Apesar de ter vivido um bom momento ao longo do ano, Rodinei não deve permanecer no Flamengo para 2023. De acordo com o site "Goal", o jogador espera o fim do ano para bater o martelo, mas pessoas próximas a ele defendem que a falta de paciência e críticas da torcida são motivos para uma busca por novos ares.

Segundo uma fonte ouvida pelo portal, o entendimento é de que não importante se o lateral for bem em um grande número de jogos. Se for mal em alguns, irá receber críticas fora do tom por conta de seu desgaste com a torcida rubro-negra.

No momento, o foco de Rodinei está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O lateral quer deixar o Flamengo por cima. Internamente, ele é um dos jogadores mais queridos do grupo.

Apesar de ter caído de rendimento nos últimos jogos, Rodinei faz um grande segundo semestre pelo Flamengo. O bom rendimento fez com que o jogador recebesse sondagens de alguns clubes, como o Atlético-MG, mas o camisa 22 só tomará a decisão ao fim da temporada.