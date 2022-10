Léo Pereira já pensa na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/10/2022 16:35

O empate em 0 a 0 com o Internacional, no Maracanã, foi frustrante para o Flamengo, mas Léo Pereira acredita que é possível tirar aprendizados. Principalmente em relação à postura ofensiva contra equipes muito fechadas, o que deve ocorrer na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nos dias 12 e 19.

"Lição que fica é que a nossa equipe não pode se desorganizar, o gol tem que sair naturalmente. A gente enfrentou uma equipe muito qualificada, organizada e que sabia o que queria", afirmou o zagueiro na zona mista do Maracanã.



Apesar de o resultado deixar o Flamengo fora do G-4 do Brasileirão e mostrar problemas, Léo Pereira acredita que o duelo com o Internacional foi um bom teste já pensando no Corinthians.



"Foi um jogo muito mental, e se a gente desse algum vacilo, o Internacional poderia aproveitar. Temos que ter essa paciência. Na Copa do Brasil, são dois jogos. Então é minimizar os erros cometidos nos últimos jogos para chegarmos com força máxima e mental muito forte", analisou.