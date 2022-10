Guillermo Varela atuou por 45 minutos no duelo com o Ceará - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/10/2022 14:40

Rio - Com a proximidade das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, a lateral direita voltou a ser motivo de preocupação no Flamengo. Com Rodinei voltando a cometer falhas defensivas e Matheuzinho em má fase, a terceira opção seria Guillermo Varela. No entanto, o uruguaio é o jogador do atual elenco que menos foi aproveitado na temporada, com apenas 59 minutos em campo.

Contratado em julho deste ano, Varela coleciona apenas 40% da minutagem de Erick Pulgar, que foi utilizado durante 140 minutos e chegou ao clube na mesma época. Ao longo do ano, o uruguaio tem menos minutos, inclusive, do que Matheus Cunha, quarta opção para o gol e que atuou em alguns jogos do Carioca, e Mateusão, jovem atacante que foi recém-promovido aos profissionais, mas já atuou durante 83 minutos.

Veja os jogos de Varela pelo Flamengo até o momento:



Flamengo x Ceará (Brasileirão) - 45 minutos

Flamengo x Vélez Sarsfield (Libertadores) - 6 minutos

Flamengo x Red Bull Bragantino (Brasileirão) - 8 minutos

Após o empate em 0 a 0 com o Internacional, o treinador foi questionado sobre a utilização do uruguaio e disse que ainda irá chegar o momento do jogador.

"O substituto imediato do Rodinei, que por merecimento vinha se mantendo na posição, era o Matheus, que também tinha boas atuações no Brasileiro. O Varela, a chegada foi importante pela saída do Isla. Excelente nível e que precisa de uma sequência. Um dos poucos que ainda não teve. Mas eu precisava respeitar o que estava acontecendo. Matheuzinho vinha fazendo excelentes partidas. Vai chegar o momento do Varela, que é um jogador muito bom. No momento certo será aproveitado", disse Dorival.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. A tendência é que Dorival utilize o time reserva.