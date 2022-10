Dorival - Paula Reis / Flamengo

DorivalPaula Reis / Flamengo

Publicado 06/10/2022 09:30

Rio - O Flamengo ficou no empate sem gols com o Internacional e teve a participação de Arrascaeta em campo. O uruguaio, de 28 anos, está passando por um acompanhamento especial por conta de uma pubalgia. O treinador afirmou que o jogador não pode ser totalmente preservado para as finais para não perder ritmo de jogo.

"Não podemos tirar dos jogos para que não perca ritmo. Precisamos ter cuidado. Ontem ele não participou dos trabalhos, e isso às vezes complica o desempenho, a movimentação. Ele depende muito disso. Não tenho dúvida de que conseguiremos levar em totais condições até o fim do ano, até o momento de ir para a Copa do Mundo", disse.

Na próxima semana, o Flamengo irá iniciar a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Apesar do tropeço em casa contra o Internacional, o treinador acredita que a equipe carioca está pronta para os jogos decisivos da competição e também da Libertadores.

"Foi passada a impressão de que podem confiar na equipe, que é preparada, estruturada. Não tenho dúvida que faremos jogos difíceis, mas com segurança. Que possamos fechar com chave de ouro se tivermos merecimento. Acredito muito na maturidade e confiança. O resultado seria importante contra o Inter sim, mas não posso deixar de enaltecer o espírito e valentia do time, que buscou até o último momento", afirmou.