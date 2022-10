David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

David LuizMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 16:44

Rio - Da equipe titular do Flamengo, três jogadores não têm sua permanência garantida no ano que vem: David Luiz, Filipe Luís e Rodinei. O lateral-direito não deve seguir, porém, a situação do zagueiro e do lateral-esquerda não está definida. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o clube carioca precisa se precaver com o assédio de equipes da Série A.

De acordo com ele, o Palmeiras e o Atlético-MG estão observando as situações dos dois veteranos. David Luiz chegou ao Flamengo no ano passado e seu contrato se encerra no fim do ano. Já Filipe Luís atua no Rubro-Negro desde 2019 e seu vínculo se encerra no final da atual temporada.

Além deles, outros jogadores estão próximos de deixar o clube carioca. O goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não deverão permanecer no ano que vem. O apoiador tem boas possibilidades de encerrar a carreira.