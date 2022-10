Candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 06/10/2022 17:52

Rio - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais, na tarde desta quinta-feira (06), desmentir a notícia de que prejudicará a construção do futuro estádio do Flamengo. Segundo o candidato do PT à presidência, trata-se de uma fake news propagada pela família de Jair Bolsonaro (PL), seu adversário no segundo turno das Eleições.

As fake news da família Bolsonaro estão sem limites. Sou corintiano, jogo se ganha no campo, e eu nunca ia prejudicar o time do coração da @JanjaLula. https://t.co/uXZbSitHmP — Lula 13 (@LulaOficial) October 6, 2022 "As fake news da família Bolsonaro estão sem limites. Sou corintiano, jogo se ganha no campo, e eu nunca ia prejudicar o time do coração da Janja", escreveu o petista, citando sua esposa, que é torcedora do Rubro-Negro.

Para construir seu estádio no Gasômetro, local favorito até o momento, o Flamengo precisará negociar com a Caixa Econômica Federal. A situação não é simples, já que o terreno está localizado na área mais valorizada da região do Porto Maravilha e a construção de prédios comerciais ou até mesmo residenciais seria mais vantajosa para a Caixa. O desafio do Flamengo é apresentar um projeto para rentabilizar a área de outras maneiras.