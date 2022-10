Presidente do Corinthians, Duilio Monteiro - Reprodução

06/10/2022

Próximo do fim da temporada, o Corinthians já estaria começando o planejamento da temporada de 2023 de olho na disputa da Copa Libertadores. De acordo com o ex-jogador e apresentador Neto, o clube paulista estaria interessado na contratação do meia Oscar, que está de saída do futebol chinês. No entanto, o rumor foi rapidamente rechaçado pelo clube.

Durante o evento cerimonial de lançamento da nova terceira camisa do Corinthians, realizado nesta quinta-feira (6), o presidente Duílio Monteiro Alves aproveitou para falar sobre o assunto e tratou de negar qualquer tipo de negociação envolvendo o clube neste momento, incluindo a de Oscar.

"A gente sabe que nesse momento, fim de temporada, e essa acaba mais cedo, começam as especulações. Quero deixar muito claro para vocês. Qualquer notícia que surgir neste momento não é verdadeira. O Corinthians não está negociando com ninguém", afirmou Duílio.

Buscando retornar ao futebol brasileiro, o meia Oscar, que atua no Shanghai Port desde 2017, quase concluiu seu desejo ao ficar por detalhes de acertar sua ida para o Flamengo nos últimos dias da janela de transferências do meio do ano. No entanto, a má vontade do clube chinês acabou pesando e a transferência não se concluiu. No entanto, o vice-presidente de futebol Marcos Braz já afirmou recentemente que o clube continua interessado e tentará sua contratação ao fim da temporada.