Flamengo empatou sem gols com o Internacional, no Maracanã, pela 30ª rodada do BrasileirãoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 11:16

Em uma noite rara, o ataque do Flamengo passou em branco no empate sem gols contra o Internacional, nesta última quarta-feira (5), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro não ficava sem marcar em uma partida há quase três meses e encerrou uma sequência de 17 jogos balançando as redes dos adversários.

A última vez que o Flamengo terminou uma partida sem marcar no Brasileirão foi no dia 10 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o ataque Rubro-Negro foi formado por Vitinho, Matheus França e Gabigol, e o time foi derrotado por 1 a 0, com gol contra do lateral-direito Rodinei.

Já a última vez que o ataque passou em branco aconteceu no dia 27 de julho, contra o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo empatou sem gols com o time paranaense e levou a decisão para Curitiba - onde venceu por 1 a 0, com gol de bicicleta do Pedro, e avançou para a semifinal da competição.

O Flamengo é dono do melhor ataque do Brasileirão, ao lado de Palmeiras e Fluminense, com 48 gols. Com o empate sem gols diante do Internacional, o Rubro-Negro se manteve em 5º lugar, com 49 pontos. O time comandado por Dorival Júnior terá mais um teste antes da final da Copa do Brasil contra o Corinthians e volta a campo no próximo sábado (8), às 19h, contra o Cuiabá, fora de casa, pela 31ª rodada.