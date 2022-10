Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Torcida do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 05/10/2022 16:26

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (05), as informações a respeito da venda de ingressos do duelo de ida da final da Copa do Brasil, no dia 12 de outubro, às 21h30, na Neo Química Arena. A venda dos bilhetes se inicia nesta quinta-feira (06), às 14h.

As diretorias dos clubes finalistas chegaram a um acordo, e as entradas para os visitantes custarão R$ 400, tanto no jogo de ida, quanto no duelo de volta. Por entender ser um valor fora da média, a diretoria do Corinthians pagará R$ 310 de cada torcedor alvinegro que deseje assistir ao confronto do Maracanã.

Confira as informações da venda de ingressos para a torcida do Flamengo no duelo de ida da final da Copa do Brasil:

Valores:

Inteira – R$400,00

Meia-entrada – R$200,00

*Os ingressos de meia-entrada correspondem a 40% da carga total e, caso esgotem, as demais compras deverão ser feitas no valor de inteira.



Horário de abertura de vendas:

06/10 (14h) – todos os públicos (Flamengo).



Como o Flamengo não é o responsável pela organização do evento, não será possível acessar o estádio com cartão-ingresso de sócio-torcedor, ou seja, será obrigatório o uso de ingresso físico no dia do confronto. Além disso, não haverá gratuidade neste jogo.



Procedimento para troca de ingressos (documentação do titular da compra):

– Documento original com foto e CPF;

– Voucher de compra impresso e assinado;

– Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver). Para mais informações sobre meia-entrada, confira o site oficial de vendas.



Pontos de troca: serão informados em breve.



O acesso da torcida do Flamengo será pelo portão visitante – PORTÃO G.