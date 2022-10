Marinho só atuou em 16 partidas como titular do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/10/2022 13:37

Rio - Destaque do Santos na temporada de 2021, com 41 gols em 113 jogos, Marinho foi para o Flamengo no início de 2022 como uma das nove contratações para qualificar a equipe rubro-negra. No entanto, o atacante tem poucas oportunidades e é reserva de Dorival Júnior. Com o intuito de dar mais chances ao jogador, torcedores do Cruzeiro, que vão ver seu time na Série A em 2023, pedem a contratação do atleta a Ronaldo, dono da Raposa.

Nas redes sociais, Ronaldo Fenômeno recebeu respostas em uma publicação sobre o acesso antecipado em seis rodadas do clube mineiro à elite do futebol. "Ronaldo, contrata o Marinho. Ele é banco no Flamengo e nem é usado direito. Ele seria um bom atacante para o Cruzeiro", pediu um torcedor.

Outro torcedor apontou para o custo e benefício de ter o atacante no elenco da Raposa: "Marinho se encaixaria bem no Cruzeiro. No Flamengo dificilmente ele terá muitas chances. É mais barato e Ronaldo teria como pagar".

Marinho assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e custou cerca de R$ 7 milhões aos cofres do clube. No total de 36 jogos disputados, ele atuou em 16 como titular e fez quatro gols.