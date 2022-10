Nasser Al-Khelaifi comprou o PSG em 2011 - Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Publicado 04/10/2022 11:00

Rio - O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teve seu nome ventilado recentemente como um dos possíveis interessados em transformar o Atlético-MG em SAF e adquirir o controle do futebol do Galo. No entanto, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o catariano buscou informações sobre outro clube brasileiro.

O desejo de Nasser Al-Khelaifi se deu por conta do número de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, de acordo com as pesquisas, e também por conta do R$ 1 bilhão de faturamento por temporada, despertaram interesse do bilionário. Apesar disso, o clube carioca não tem interesse de se tornar SAF.

Em relação ao clube mineiro, o repórter do SBT, Brenno Beretta, afirmou que Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, teria feito uma proposta em torno de R$ 2,5 bilhões para assumir o controle do futebol do Galo.

De acordo com o jornalista da emissora paulista, a negociação estaria avançada e documentos já teriam sido trocados pelas duas partes. O valor investido seria para ter maioria mínima das ações do futebol do Atlético-MG, algo em torno de 51%.

Dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi é o atual CEO da QSI (Qatar Sports Investments), fundo de investimentos vinculado ao governo do Catar, presidente da Federação de Tênis do Catar (QTF) e vice-presidente da Federação Asiática de Tênis (ATF). Também foi diretor da Al Jazeera em 2006.



No momento no futebol brasileiro, o Botafogo, administrado por John Textor, o Vasco, gerido pela 777 Partners, e o Cruzeiro, que é comanda por Ronaldo Fenômeno, são os clubes que oficializaram a transformação em SAF recentemente. O Bahia está perto de fechar um acordo com o Grupo City.