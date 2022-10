Dorival Junior pode chegar à final da Libertadores com o Flamengo - Gilvan de Souza/flamengo

Publicado 04/10/2022 18:08

Rio - Após a goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, no último sábado, o Flamengo tentará engatar sua segunda vitória seguida no Brasileirão nesta quarta-feira, contra o Internacional, às 21h30, no Maracanã. Nesta partida, o Rubro-Negro terá pela frente um time comandado pelo técnico Mano Menezes, algo que costuma ser positivo para o clube carioca.

Ao longo de sua carreira, Mano enfrentou o Flamengo em 22 oportunidades. No entanto, o histórico conta com 14 vitórias do Rubro-Negro, três empates e apenas cinco vitórias do treinador, o que dá ao time da Gávea um aproveitamento de 68,2%.

Curiosamente, uma das poucas vitórias de Mano contra o Flamengo foi no último encontro entre os dois. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Internacional venceu o Flamengo por 3 a 1, no Beira-Rio, em partida que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do clube carioca.

Vale destacar que, apesar dos números, Mano Menezes costuma levar a melhor contra o Flamengo em confrontos eliminatórios. Quando comandava o Cruzeiro, o treinador conquistou o título da Copa do Brasil, em 2017, nos pênaltis, após dois empates no tempo normal, e eliminou o Rubro-Negro nas oitavas de final da Libertadores, em 2018.

Veja os duelos entre Flamengo e os times de Mano Menezes:

Grêmio 1 x 0 Flamengo (Brasileiro 2007)

Flamengo 2 x 0 Grêmio (Brasileiro 2007)

Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2009)

Corinthians 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2009)

Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores 2010)

Corinthians 2 x 1 Flamengo (Libertadores 2010)

Corinthians 2 x 0 Flamengo (Brasileiro 2014)

Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2014)

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2015)

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2016)

Cruzeiro 1 x 1 Flamengo (Brasileiro 2017)

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil 2017)

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2017)

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2017)

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro (Libertadores 2018)

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2018)

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Libertadores 2018)

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2018)

Flamengo 3 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2019)

Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileiro 2019)

Flamengo 4 x 3 Bahia (Brasileiro 2020)

Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileiro 2022)