Sônia Isaza e Arturo Vidal podem estar reatando - Reprodução

Sônia Isaza e Arturo Vidal podem estar reatandoReprodução

Publicado 03/10/2022 15:50

Rio - Sonia Isaza, esposa do jogador do Flamengo, Arturo Vidal, utilizou as redes sociais para fazer uma declaração para o marido. Ela postou uma imagem, de biquíni, ao lado do marido, e demonstrou todo o seu amor pelo companheiro.

fotogaleria

"Eu não te amo apenas pelo que você é, mas pelo que eu sinto quando estou ao seu lado. EU TE AMO!", afirmou Sonia Isaza. A declaração foi respondida pelo amado. "Eu te amo mais, minha vida", disse Vidal.

Vidal, de 35 anos, é casado com Sonia, de 33 anos. Eles estão juntos desde 2019, quando o chileno encerrou seu casamento com a ex-mulher, Maria Teresa Matus, mãe de três filhos do jogador. Sonia Isaza é estrela na Colômbia e já era conhecida antes do seu relacionamento com o jogador.