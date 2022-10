Momento em que Arrascaeta se prepara para cobrar escanteio - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/10/2022 16:38

A condição física de Arrascaeta foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, no último domingo, após a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino por 4 a 1 - o uruguaio, vale lembrar, está com uma pubalgia. Durante a conversa com os jornalistas, o treinador do Rubro-Negro atualizou a situação do meio-campista e destacou que o clube está alerta 'a todo momento' com cada atleta.

"Ele está melhor. Nós estamos alertas a todo momento, a todo o tempo, tentando organizar tudo que seja necessário para o bem estar de cada jogador. Tendo necessidade, nós vamos poupá-lo e não tendo necessidade, ele estará atuando. Acho que nós precisamos dar sequência e jogos para que cheguemos muito bem nos momentos decisivos e, principalmente, que a equipe esteja com a confiança em alta. Acho que esse é o principal ponto", disse Dorival Júnior.

"Ajustes podem ser feitos em treinamentos, mas a manutenção de uma regularidade e de uma confiança atuando, só se expondo e jogando. O treinamento é importante, mas o principal é o jogo, e temos que aproveitar ao máximo possível cada partida para que os atletas estejam no seu melhor nos momentos importante, que serão todos eles ao longo desse mês", completou.

Contra o Massa Bruta, cabe destacar, Arrascaeta foi substituído aos 33 minutos da etapa complementar, momento em que o Flamengo já ganhava por 4 a 1. Quando estava à serviço da seleção uruguaia, na última data Fifa, também foi preservado e entrou em campo apenas durante o segundo tempo das partidas.