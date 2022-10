Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 01-10-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 01-10-2022 Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/10/2022 21:22

Pedro viveu uma noite mágica no Maracanã, neste sábado. Isso porque o atacante marcou três gols em cinco minutos para garantir a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino por 4 a 1, pela 29ª rodada do Brasileirão. Após a partida, em entrevista ao "Premiere", ele não escondeu a felicidade por ter balançado as redes e ajudado o Rubro-Negro a conquistar mais três pontos no campeonato.

"Muito feliz por mais três gols para ajudar a equipe. O time todo está de parabéns. Agradecer a Deus por esse momento, por essa fase. Espero poder continuar crescendo e evoluindo. Foram três gols rápidos, tem que estar pronto. Hoje pude ser feliz com três gols", disse Pedro.

Esta, inclusive, é a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro desde agosto. Em setembro, o time somou apenas dois pontos nas quatro partidas que disputou.

"Era isso que a gente queria hoje, voltar a vencer. Conseguimos fazer três pontos aqui contra uma grande equipe, que é o Bragantino. A gente queria voltar a vencer, estávamos num momento que não vínhamos de vitória. Mas graças a Deus pudemos ser felizes. É continuar assim, crescendo para subir na tabela do Brasileiro e chegar bem nas finais (das Copas) também", destacou o atacante.

Por fim, Pedro falou sobre a possível ida para a Copa do Mundo do Qatar. Ele admitiu que a expectativa em defender a Seleção Brasileira no Mundial é grande, mas também manteve os pés no chão e destacou a importância de ir bem no Flamengo e continuar sua evolução para ser convocado.

"Então, é como eu sempre falo: eu tenho que estar bem aqui no clube, tenho que estar fazendo o meu papel, crescendo, evoluindo a cada treino e jogo. A expectativa fica grande, mas nós temos que focar no nosso trabalho no Flamengo para, se Deus quiser, chegar bem no fim do ano", afirmou.