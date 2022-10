Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/10/2022 22:10

Após a goleada sobre o Red Bull Bragantino por 4 a 1 no Maracanã, neste sábado, o técnico Dorival Júnior analisou a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na coletiva, o treinador admitiu que passar o mês de setembro sem vitórias diminuiu "consideravelmente" as chances de título. Entretanto, ele afirmou que a equipe sempre esteve focada na competição e destacou que ainda vê o Rubro-Negro vivo na busca pela taça.

"(O time) Não deixou de ser (focado) em momento nenhum. Nós tivemos dois empates e duas derrotas que diminuíram consideravelmente as nossas possibilidades, porém não desistimos em momento nenhum e nem pode ser dessa forma. Não pode acontecer de uma outra forma que seja lutarmos sempre, buscarmos sempre os melhores resultados. Acho que o campeonato está sendo muito difícil, complicado para todos as equipes, principalmente para uma equipe como o Flamengo, que graças a Deus vem chegando na maioria das semifinais e finais de competições que estão acumuladas nesse ano.", disse Dorival

"Queira ou não, dificultou nossa caminhada no Brasileiro, até porque era uma caminhada de recuperação. Ou seja, num momento como esse não poderíamos mais errar. Nós jogamos com a equipe principal e com uma equipe mesclada, mas fizemos isso o campeonato todo. Então, em momento nenhum deixamos de acreditar e de valorizar a competição (Campeonato Brasileiro). Ainda estamos aí, vivos e na expectativa de que algo melhor aconteça em relação à posição que nós estamos nesse momento, pela pela capacidade da equipe, pela luta e pela entrega", completou.

Outro assunto da coletiva foi a evolução de Pedro em 2022. O atacante ganhou espaço com a chegada de Dorival, vive a temporada mais artilheira da carreira e está bem cotado para ir à Copa do Mundo do Qatar. Além disso, neste sábado, ele marcou três gols em cinco minutos para tirar o empate do placar e garantir a vitória do Flamengo sobre o Massa Bruta.

"A maior responsabilidade de um treinador é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde os anos anteriores quando eu observava a equipe do Flamengo - fiquei um ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes -, sempre senti que o Pedro seria um jogador que estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro com possibilidades reais de estar, se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade e sua qualidade e condição que sempre vi no atleta nos momentos em ele atuou tanto aqui quanto fora e como no início com a camisa do Fluminense. Sempre foi um jogador que chamou muito a atenção", analisou o treinador.

"Acho que aconteceu uma conjunção de fatores, uma participação natural que seja uma pontinha ali em tudo que aconteceu na vida dele. Fico muito feliz, sim, por ele e por outros jogadores que, de repente, possam estar nessa convocação principal para a Copa do Mundo. Até porque esse é o trabalho e o objetivo de cada comissão técnica, é você tentar valorizar ao máximo os jogadores que estejam atuando ou não atuando e tentar dar a máxima ou todas as condições possíveis para que cada um possa se equilibrar e mostrar o seu melhor. E quando apareceu a oportunidade, ele estava preparado. Acho que isso é o que faz a diferença: o atleta ter consciência de que, em algum momento, ele vai ter uma oportunidade, e aparecendo essa oportunidade, que ele possa estar capacitado para poder permanecer e dar sequência a tudo", concluiu.