Gabigol marcou na goleada do Flamengo sobre o Bragantino - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/10/2022 12:53

Rio - Apesar do grande momento de Pedro, Gabigol vem provando que pode ser decisivo para o Flamengo na reta final da temporada. Apesar do pênalti perdido nos minutos iniciais, ao balançar as redes na goleada de 4 a 1 sobre o Bragantino, no último sábado, no Maracanã, o camisa voltou a marcar em três jogos seguidos após mais de sete meses. Foi o maior período que ele ficou sem atingir o feito desde que chegou ao clube carioca, em 2019.

Antes da partida contra o Bragantino, Gabigol também deixou o dele na derrota para o Fluminense e marcou dois contra o Fortaleza, na última quarta-feira, no Castelão. A última vez que o artilheiro rubro-negro conseguiu o feito foi no fim de fevereiro, quando marcou na Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG, e diante de Botafogo e Resende, pelo Carioca. Mesmo assim, ele segue sendo o artilheiro do time na temporada, com 28 gols, um a mais que Pedro.

Apesar de não ser uma marca incômoda, visto que Gabigol passou a atuar em outra posição após a chegada de Dorival Júnior, a quebra mostra o crescimento do atacante no momento mais decisivo da temporada. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians nos dias 12 e 19 de outubro, pela final da Copa do Brasil, e no dia 29 do mesmo mês joga contra o Athletico-PR, em Guyaquil, pela final da Libertadores.

Antes das finais, o Flamengo segue focado no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Internacional, no Maracanã.