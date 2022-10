Flamengo goleou o Red Bull Bragantino no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo goleou o Red Bull Bragantino no MaracanãFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/10/2022 20:54

Pedro brilhou, e o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de passar o mês de setembro em branco. Neste sábado, o Rubro-Negro derrotou o Red Bull Bragantino no Maracanã por 4 a 1, em partida válida pela 29ª rodada da competição. Com um a mais desde os três minutos do primeiro tempo, Gabi abriu o placar para o Fla. No entanto, apesar do cenário desfavorável, o Massa Bruta segurou a onda e conseguiu deixar tudo igual com Helinho, de pênalti. Os cariocas, por sua vez, não se desestabilizaram e, com o camisa 21, fizeram três gols em cinco minutos para confirmar a vitória.

SITUAÇÃO NA TABELA E AGENDA

O Flamengo saltou provisoriamente para a quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos. Já o Red Bull Bragantino caiu para o 14º lugar, com 35 pontos.

O Rubro-Negro, agora, vira a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O time de Dorival Júnior volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Internacional, vice-líder do campeonato, no Maracanã.

O JOGO

Os primeiros minutos até indicavam que o jogo poderia ser aberto no Maracanã, mas o cenário mudou de figura logo aos três minutos. Após ótimo lançamento de Arrascaeta, Gabi saiu cara a cara com o goleiro Cleiton, mas foi derrubado dentro da área por Luan Cândido. Anderson Daronco não hesitou: pênalti para o Fla e expulsão do zagueiro do Massa Bruta.

O próprio Gabi foi para a cobrança e mandou na trave. No entanto, com um jogador a mais, o Rubro-Negro foi para cima do Red Bull Bragantino, e o atacante logo se redimiu. Aos 11 minutos, Arrascaeta descolou mais um bom passe para Gabi, que, dentro da pequena área, bateu na saída de Cleiton para abrir o placar no Maracanã.



Depois de abrir o placar, o Flamengo manteve a pegada e continuou em cima do adversário. Para se ter dimensão do domínio, o Rubro-Negro teve 75% de posse de bola 12 finalizações, de acordo com dados do site "SofaScore", no primeiro tempo. Assim, a vantagem só não foi ampliada porque Cleiton brilhou e fez pelo menos três grandes para salvar o time paulista.

Na volta do intervalo, a máxima do futebol "quem não faz, leva" se fez valer no Maracanã. Isso porque Vidal cometeu pênalti em cima de Eric Ramires com menos de um minuto. Helinho foi para cobrança e converteu.

Apesar desse susto inicial, o Flamengo continuou em cima do Massa Bruta e, depois de tanto pressionar, fez três gols em cinco minutos - todos com Pedro. Aos 20 minutos, Cebolinha cruzou na área, e o centroavante deu um leve toque para tirar Cleiton da jogada.

Aos 24, houve uma jogada parecida, mas do outro lado. Arrascaeta apareceu pela direita e cruzou na área para Pedro, que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes. No minuto seguinte, o atacante recebeu na entrada da área e encheu o pé. Cleiton ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 4x1 Red Bull Bragantino

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Gols: Gabi (1-0)(11'/1'ºT) / Helinho (1-1)(02'/2ºT)

Cartões amarelos: Arrascaeta (FLA)

Cartão vermelho: Luan Cândido (RBB)



FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Rodinei (Varela, 35'/2ºT), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Everton Cebolinha, Intervalo), Vidal, Everton Ribeiro (Matheus França, 42'/2ºT) e Arrascaeta (Victor Hugo, 32'/2ºT; Gabi e Pedro (Marinho, 32'/2ºT).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Praxedes, 27'/2ºT) e Hyoran (Hurtado, 07'/1ºT [Eric Ramires, 35'/1ºT]); Artur, Helinho (Sorriso, 27'/2ºT) e Carlos Eduardo (Jadsom Silva, 35'/1ºT).