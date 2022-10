Arrascaeta é o grande craque do Flamengo na temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta é o grande craque do Flamengo na temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/10/2022 18:05

O Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 19h deste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para a partida, o técnico Dorival Júnior contará, à exceção de Pulgar, com o retorno dos jogadores que estavam à serviço das respectivas seleções.

Dessa forma, o Flamengo está definido com: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

No banco, o técnico ainda conta com os retornos de Everton Cebolinha e Pedro, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, João Gomes, Léo Pereira, Matheuzinho (suspensos), Bruno Henrique, Rodrigo Caio (fora da temporada de 2023 por lesão) e Erick Pulgar, já citado, (entorse no tornozelo esquerdo) são desfalques confirmados.

Vale destacar que Filipe Luís será preservado, uma vez que apresentou quadro de virose. Ainda assim, ele foi relacionado e ficará no banco de reservas. Além disso, David Luiz foi poupado, mas aparece como opção no banco.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Red Bull Bragantino

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 01/10/2022, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Joao Ennio Sobral (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere