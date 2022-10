Estádio George Capwell, casa do Emelec, do Equador - Divulgação/Emelec

Estádio George Capwell, casa do Emelec, do EquadorDivulgação/Emelec

Publicado 30/09/2022 20:01

Rio - Enquanto o técnico Dorival Júnior prepara o elenco do Flamengo para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Rubro-Negro já olha adiante, visando a final da Libertadores. Nesta sexta-feira (30), os dois finalistas entregaram à Conmebol as suas respectivas programações para a decisão do torneio continental. Na finalização da preparação, o clube da Gávea utilizará as dependências do Emelec, já em solo equatoriano. A informação é da jornalista Raísa Simplicio, do "GOAL".

Ainda na programação enviada pelo clube carioca à Conmebol, a expectativa é de que o desembarque em Guayaquil ocorra na tarde do dia 26, com treinos sendo realizados nos dias 27 e 28, encerrando a preparação para a grande decisão.

Em meio a grande onda de violência em Guayaquil, o governo do Equador garantiu que, caso necessário, colocará o exercito nas ruas para garantir a segurança das duas equipes, dos torcedores e dos dirigentes da Conmebol. A entidade sul-americana se mantém firme na postura de realizar a decisão na cidade equatoriana.

A final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico-PR, será disputada no dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbom em Guayaquil, no Equador. O Rubro-Negro carioca busca o seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.