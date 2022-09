Oscar não recebeu a liberação do Shangai Port e não será jogador do Flamengo nesta temporada - Reprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Publicado 30/09/2022

Rio - Após contratar grandes nomes nesta temporada, como Vidal e Everton Cebolinha, o Flamengo estará ainda mais forte na próxima janela de transferências. Pelo menos é o que garante o vice de futebol do clube, Marcos Braz. Em entrevista ao "Coluna do Fla", o dirigente projetou que o Rubro-Negro será ativo no mercado e não escondeu que Oscar continua na mira.

“Com certeza o Flamengo fará uma janela ainda mais forte. Sim, o nome do Oscar estará nessa pauta até quando for o retorno dele oficial para China. Deixar claro que ele tem dois anos de contrato, deixar claro que renovaram há pouco tempo. É dificílimo, é um jogador adaptado. Os chineses têm dificuldade enorme com os brasileiros e não foi o caso dele, que está desde 2017”, afirmou Braz.

“Grande (chave é o desejo), mas chega uma hora que o desejo tem limite. Ele mesmo disse que tem desejo, o Flamengo reitera. Não (se acertou salário). Nunca teve proposta encaminhada. O que tinha era o desejo do atleta. A gente só queria avançar após o sinal verde”, completou.

A novela envolvendo a contratação de Oscar foi a maior da última janela de transferências. O meia foi liberado pelo Shanghai Port-CHN para permanecer no Brasil até o fim do ano por questões pessoais, mas não conseguiu autorização para jogar no país.