Publicado 30/09/2022 15:27

O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, relembrou a negociação pelo volante Wendel, da Udinese. O Fla, vale lembrar, tentou contratar o jogador na segunda janela, mas não houve acordo. Em entrevista ao "PODFLA", o dirigente contou que o Rubro-Negro não conseguiu baixar a pedida do clube italiano, elogiou a postura do atleta durante as tratativas, mas não disse se o Flamengo tentará contratá-lo no futuro.

"A Udinese (ITA) quis dez milhões dólares ou dez milhões de euros, não me recordo. A gente fez o possível para que se baixasse o valor. O Flamengo entendia que não poderia chegar nesse valor. O jogador foi muito correto com o Flamengo, foi profissional e é com a Udinese, tá lá, até hoje, jogando bem. Só que, infelizmente, não chegou (as negociações) também em um nível para avançar. Não vou falar que há ou não a possibilidade (de reforçar o Flamengo), o que eu posso falar é que, nesses valores, o Flamengo tem dificuldade em trazer esse jogador", revelou Braz.

"Mas acho que o mais importante é que quando você inicia uma janela (de transferências), não é que você chega e vai para o mercado aloprado, de qualquer maneira. Se não trouxer A, vem B, se não trouxer C… Mas o Flamengo quando se posiciona no mercado, se posiciona não só em algumas situações, mas sempre com outras alternativas para que você possa trazer os melhores jogadores possíveis", completou.

Outro nome tentado pelo Flamengo durante a segunda janela de transferências foi o de Wendel, do Zenit. Entretanto, o volante renovou o contrato com o time russo. Assim, Braz acredita que ele continuará no time de São Petersburgo.

"(Wendel) Renovou também lá (com o Zenit). Pegou extensão de contrato, renovou, provavelmente não sairá nem para lá nem para lugar nenhum", disse o VP.