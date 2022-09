Arrascaeta no treino desta sexta-feira - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/09/2022 13:50

Rio - Após defender a seleção uruguaia, Arrascaeta voltou aos treinos no Flamengo, na última quinta-feira, com um acessório diferente. Por conta de uma queimadura na mão esquerda, o meia precisou usar uma luva, o que fez com que ele brincasse se comparando com o digital influencer Luva de Pedreiro.

Arrascaeta faz brincadeira com Luva de Pedreiro Reprodução "Hoje vou com a sua chapada", escreveu Arrascaeta no Instagram, marcando Luva de Pedreiro.

De acordo com o site "GE", a queimadura é resultado de um acidente com água quente ao preparar um chimarrão. Apesar do machucado, o camisa 14 tem treinado normalmente e não preocupa para o jogo contra o Bragantino, neste sábado, às 19h, no Maracanã.

Além de Arrascaeta, Dorival também terá a volta de Pedro, Everton Ribeiro, Vidal e Varela, que também estavam com suas seleções. A única baixa entre os selecionáveis é Erick Pulgar, que sofreu uma entorse no amistoso do Chile contra o Marrocos.