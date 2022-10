Jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/09/2022 18:35

Neste sábado, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam no Maracanã, às 19h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Cabe lembrar que, por causa das eleições do Brasil no domingo, oito dos dez jogos desta rodada acontecerão no sábado. Apenas Botafogo x Palmeiras (segunda-feira) e São Paulo x Coritiba (quinta-feira) não serão disputados no fim de semana.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não contará com seis jogadores. São eles: João Gomes, Léo Pereira, Matheuzinho (suspensos), Bruno Henrique, Rodrigo Caio (fora da temporada de 2023 por lesão) e Erick Pulgar (entorse no tornozelo esquerdo).

Por outro lado, o Fla terá os reforços de Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela e Vidal, que foram baixas no último jogo, uma vez que defenderem as respectivas seleções na última data Fifa. Além disso, Cebolinha e Marinho voltam após cumprirem suspensão automática.