Taça LibertadoresLucas Uebel/Grêmio

Publicado 30/09/2022 17:30

Rio - O Conselho da Conmebol voltou a garantir, em reunião nesta sexta-feira, em Córdoba, que a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR será em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro. As informações são do site "Globo Esporte".

Originalmente, o assunto não seria abordado na reunião. No entanto, a entidade achou melhor garantir que a partida acontecerá mesmo em Guayaquil, já que, nas últimas horas, surgiram rumores de que a decisão poderia mudar de local por conta da violência na cidade equatoriana.

A mudança de sede da final da Libertadores nunca esteve em pauta, nem na Conmebol e nem no Governo do Equador. As autoridades do país garantem que os investimentos pedidos pela Conmebol para o evento foram atendidos e que os contratos assinados serão cumpridos.

No último dia 12, o Governo do Equador estendeu o Estado de Exceção de Guayaquil por mais um mês. A cidade sofre com seguidas mortes violentas, que seriam motivadas por uma disputa entre quadrilhas de narcotraficantes. Com o decreto, as Forças Armadas podem atuar junto à polícia do país.