Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 30/09/2022 19:22

Rio - O duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, neste sábado (01), no Maracanã, deve ter um público um pouco menor do que o acostumado pelos torcedores do Rubro-Negro. Até o começo da noite desta sexta-feira (30), pouco mais de 38 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos jogos do Flamengo em casa, o público superava a marca de 55 mil pessoas. No entanto, o confronto com o Massa Bruta teve uma procura um pouco menor do que o esperado, e a tendência é de que seja o menor público do Rubro-Negro jogando em casa no returno do Brasileirão.

O Setor Norte é o único que, até o momento, está esgotado. Os demais setores possuem bilhetes, que podem ser adquiridos por valores entre R$ 25 (Setor Sul para os sócios-torcedores do plano Diamante) e R$ 450 (inteira do setor Maracanã Mais para os não sócios).

Confira as informações da venda de ingressos para o duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino:

Valores:

Norte (Flamengo) - Esgotado

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Bronze e planos antigos: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

- Bronze e planos antigos: R$70,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Oeste (Flamengo)

- Diamante: R$50,00

- Platina: R$70,00

- Ouro: R$70,00

- Prata: R$80,00

- Bronze e planos antigos: R$100,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)



Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$168,75

- Platina: R$206,25

- Ouro: R$206,25

- Prata: R$225,00

- Bronze e planos antigos: R$262,50

- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Sul B (VISITANTE)

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Horário de abertura para Público geral e encerramento das vendas online:

27/09, (19h) - Nação Jr. / Público geral on-line

29/09, (10h) - Retirada de ingressos e Gratuidades

01/10, (17h) - Encerramento das vendas on-line.



Informações sobre gratuidade:

- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;

- Será necessário apresentar o documento original com foto e CPF; além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;



Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.



Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos, Além disso, o responsável legal precisa possuir ingresso do mesmo setor.