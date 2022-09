Hoje fora do Flamengo, Vitinho foi titular na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no primeiro turno - Marcelo Cortes/Flamengo

Hoje fora do Flamengo, Vitinho foi titular na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no primeiro turnoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/09/2022 13:26

São quase quatro meses desde que o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, em Bragança Paulista, e o técnico Paulo Sousa foi demitido. E muita coisa mudou desde então. Da desconfiança e da pressão da torcida à possibilidade de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Rubro-Negro que entrará em campo neste sábado pelo Brasileirão, às 19h, no Maracanã, é outro.



A saída do treinador português foi apenas o início de uma reformulação no elenco para tentar salvar a temporada, que até ali era de muitas decepções. Quatro jogadores que participaram daquele jogo já saíram (Andreas Pereira, Willian Arão, Gustavo Henrique e Vitinho). E outros quatro vieram para reforçar o grupo (Everton Cebolinha, Vidal, Varela e Pulgar).



Novo esquema do Flamengo



Mas a grande mudança foi na forma de jogar e o melhor aproveitamento de jogadores que estavam no elenco. Tanto que muitos cresceram com a chegada de Dorival Júnior. Se Paulo Souza utilizava três zagueiros (apesar de ter escalar dois à medida que a pressão aumentava nos últimos jogos que comandou) e mexia muito na escalação e na forma de jogar, o atual treinador apostou num padrão, com losango no meio de campo e dois atacantes.



Crescimento de jogadores



E assim, Pedro passou a brilhar e a fazer gols, chegando à Seleção. Éverton Ribeiro recuperou o bom futebol, sendo também convocado. Filipe Luís voltou a ser importante, enquanto David Luiz e Léo Pereira se firmaram na zaga, apesar de deixarem a desejar nos últimos jogos. E Santos virou o titular no gol.



As boas atuações apareceram e o Flamengo avançou nas competições. Chegou a 19 jogos de invencibilidade, com uma defesa que sofria poucos gols (mas levou cinco nas últimas duas partidas) e está nas finais de Libertadores e Copa do Brasil. Somente o Brasileirão deixou a desejar. Ainda assim, saiu de um 14º lugar com 12 pontos na 10ª rodada (40% de aproveitamento), para o 5º atualmente, com 45 pontos (53,5%).



Diferenças na escalação do Flamengo



No primeiro turno, o técnico Paulo Sousa mandou a campo contra o Bragantino: Hugo Souza, Matheuzinho, Léo Pereira, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Ayrton Lucas (Filipe Luis), Thiago Maia (Willian Arão), Andreas Pereira, Vitinho, Éverton Ribeiro (Marinho), Gabigol e Lázaro (Pedro). Arrascaeta, Santos e Bruno Henrique não estavam à disposição.

Já o atual time titular de Dorival Júnior é: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.