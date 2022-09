Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/09/2022 10:00 | Atualizado 30/09/2022 10:01

Rio - Dorival Júnior vive um grande momento à frente do Flamengo e sua permanência na próxima temporada deverá acontecer. No entanto, em entrevista ao podcast "PodFla", o vice de futebol do clube carioca, Marcos Braz, afirmou que torce para que o treinador seja o escolhido para substituir Tite na seleção brasileira.

"Não tem plano B. Como a gente sequer conversou sobre esse assunto, a gente ainda entende que isso não deve ser ativado. Estamos muito tranquilos. O Dorival está muito tranquilo com a gente também. Agora, em relação à seleção brasileira, você pode ter certeza que eu torceria muito para ele ser o técnico da seleção, como torceria para qualquer técnico que passou no Flamengo no período que a gente está lá", opinou.

Em relação a permanência do treinador na próxima temporada, o clube carioca vai esperar o encerramento do ano. O Flamengo está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Os resultados devem ser determinantes na renovação ou não de Dorival.