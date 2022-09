Jogadores do Flamengo no jogo contra o Fortaleza - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

29/09/2022

O Flamengo terminará setembro sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Isso porque o próximo jogo do Rubro-Negro acontecerá já em outubro. Dessa forma, o Fla fecha este mês com dois empates e duas derrotas na competição.

O cenário, vale destacar, explica a queda do time na tabela e o consequente aumento da distância para o líder Palmeiras. O Flamengo entrou no mês de setembro na segunda colocação do campeonato, com 43 pontos - sete de diferença para o Alviverde Paulista.

Hoje, o Rubro-Negro ocupa o quinto lugar do Brasileirão, com 45 pontos - 15 de distância para o Palmeiras. Além disso, caso volte a tropeçar na próxima rodada, o Fla pode cair para a sexta posição.

Para evitar isso e retornar ao G4, o Flamengo volta a campo em busca da vitória contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 19h. A partida, que é válida pela 29ª rodada do Brasileirão, acontecerá no Maracanã.

RESULTADOS DO FLAMENGO EM SETEMBRO

Flamengo 1x1 Ceará

Flamengo 2x1 Vélez (Libertadores)

Goiás 1x1 Flamengo

Flamengo 1x1 São Paulo (Copa do Brasil)

Flamengo 1x2 Fluminense

Fortaleza 3x2 Flamengo

*Jogos do Brasileirão em negrito