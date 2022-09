Gabigol comemora com seus companheiros um dos gols anotados na derrota do Flamengo para o Fortaleza, pelo placar de 3 a 2, pela 28ª rodada do Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol comemora com seus companheiros um dos gols anotados na derrota do Flamengo para o Fortaleza, pelo placar de 3 a 2, pela 28ª rodada do BrasileirãoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/09/2022 15:11

Autor dos dos dois gols do Flamengo na derrota para o Fortaleza, por 3 a 2, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão, Gabigol foi alvo de objetos arremessados por torcedores do Leão do Pici. O clube nordestino identificou os envolvidos na situação, que foi relatada em súmula após o duelo.

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP) informou que um funcionário do Fortaleza entregou à equipe de arbitragem, após o jogo, boletim de ocorrência no qual foram identificados Francisco Aucieli Alencar do Nascimento e Regina da Silva Lima como autores.



Confira o que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou em súmula:



"Durante as comemorações dos gols da equipe do Flamengo foram arremessados pela torcida do Fortaleza, que se encontravam atrás de um dos gols, objetos em direção a estes jogadores. Dentre os objetos arremessados estavam copo vazio, lata vazia, chinelo e garrafa plástica.

Ao término da partida, foi entregue pelo supervisor da equipe mandante, Sr. Julio Cesar Andrade Manso, um boletim de ocorrência onde consta os nomes de duas pessoas identificadas como responsáveis pelos incidentes relatado acima. São elas: Sr. Francisco Aucieli Alencar do Nascimento e Regina da Silva Lima."