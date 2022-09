Juninho Capixaba, do Fortaleza, provocou Gabigol após a vitória sobre o Flamengo - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 10:49

Com gol nos minutos finais, o Fortaleza venceu o Flamengo por 3 a 2, nesta última quarta-feira (28), no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A vitória, de virada, empolgou a torcida e o time. No vestiário do Leão, o clima era de festa pelo resultado, que trouxe um alívio na briga contra o rebaixamento.

Após a partida, o atacante Thiago Galhardo fez uma live no Instagram. Na brincadeira, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba provocou o atacante Gabigol, do Flamengo. O jogador do Fortaleza também imitou a comemoração do camisa 9.

"Gabigol, boa viagem, viu", disse Juninho Capixaba.

O camisa 9 do Flamengo, que marcou duas vezes, foi alvo de polêmica com os jogadores do Fortaleza durante a partida. No primeiro tempo, Gabigol deu um balão em Ronald, e foi cobrado em seguida por Caio Alexandre.

Com a vitória, o Fortaleza encerrou a sequência de três partidas sem vitórias e chegou aos 34 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Cuiabá, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o Flamengo caiu para quinto, com 45.