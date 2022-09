Premiere cortou cobrança de pênalti do Flamengo - Reprodução

Premiere cortou cobrança de pênalti do FlamengoReprodução

Publicado 28/09/2022 20:11

Fortaleza x Flamengo. Pênalti a favor do Flamengo, Gabigol vai cobrar e.... comercial!



Pessoal ficou PISTOLA com o Premiere pic.twitter.com/ddbI27MKkT — Goleada Info (@goleada_info) September 28, 2022

Rio - O Grupo Globo cometeu uma grande gafe na transmissão da partida entre Flamengo e Fortaleza, na noite desta quarta-feira, no Castelão. Na hora da cobrança de pênalti de Gabigol, que resultou no segundo gol do Flamengo na partida, a imagem foi cortada no Premiere, que passou a exibir uma propaganda comercial.