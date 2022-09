Agustín Almendra - Divulgação / Boca Juniors

Publicado 28/09/2022 18:00

Rio - Considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, o meia Agustín Almendra estaria na mira do Flamengo. De acordo com o portal local "Bola Vip", o Rubro-Negro estaria observando a situação do jovem, de 22 anos, que não deverá continuar no Boca Juniors.

Almendra tem contrato com o clube de Buenos Aires até o meio do ano que vem e não deverá renovar. Com isso, o Rubro-Negro teria conversado com os agentes para saber a situação do jogador. Caso efetue a contratação, o clube carioca não deverá ter nenhum custo além dos salários.

Agustín Almendra foi formado na base do Boca Juniors e teve passagem pelas seleções de base na Argentina. Ele se profissionalizou em 2018 e teve mais oportunidades nas temporadas de 2019 e 2021. Atualmente, o jogador vive um momento delicado no Boca Juniors.

O jogador sofreu lesões na atual temporada e também levou ‘advertências’. Atualmente, ele não tem ficado à disposição para entrar em campo. Após recusar uma proposta de renovação, Almendra foi afastado do elenco principal pelo diretor esportivo Juan Román Riquelme.