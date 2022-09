Everton Cebolinha durante treino do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/09/2022 15:23

Um dos destaques do treino do Flamengo desta terça-feira foi o gol marcado por Everton Cebolinha. Após um cruzamento na área, o atacante bateu de letra e acertou o ângulo. Confira o lance no vídeo abaixo:

O Flamengo, vale lembrar, volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Fortaleza. A partida, que acontece na Arena Castelão, é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Cebolinha, contudo, não estará em campo. O atacante foi expulso na rodada passada, no Fla-Flu, e precisará cumprir suspensão automática diante do Leão do Pici.