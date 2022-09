Andreas Pereira teve boa atuação no empate do Fulham com o Liverpool, pelo Campeonato Inglês - AFP

Publicado 27/09/2022 14:30

Rio - Atualmente no Fulham, da Inglaterra, Andreas Pereira continua acompanhando o Flamengo. O jogador, de 26 anos, chegou a trabalhar em sua reta final no clube carioca com Dorival Júnior. O meia fez muitos elogios ao trabalho do atual comandante e revelou o período em que estiveram juntos.

"Desde o primeiro momento que chegou no Flamengo já teve aquela conversa. Ele chegou, viajou do Ceará, foi direto para o jogo do Internacional. Falou tudo que o grupo queria ouvir, deu confiança. A gente estava em um momento pensando: ‘po, será que a gente é bom mesmo?’. A gente não trocava dez passes, estava tomando ‘taca’ de qualquer time", afirmou em entrevista para a Ronaldo TV, no Twitch.

Andreas Pereira também o período em que esteve no Flamengo em 2022. Sobre Paulo Sousa, o meia disse que o elenco rubro-negro não se adaptou ao estilo do português.

"Dorival deu confiança para todos, não só com os 11 titulares. Comigo ele foi incrível, foi fenômeno. Ele é diferente, me deixou à vontade. Com o Paulo Sousa, a gente ficava meio travado, ele não deixava fazer isso, mandava fazer aquilo. Você tem seu instinto, fazer diferente do que aprendeu", disse.