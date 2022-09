Rodrigo Caio entrou em campo em 12 jogos pelo Flamengo na temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/09/2022 11:44

O Flamengo informou que Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na manhã desta terça-feira (27), no hospital Copa Star. Como o prazo de recuperação está estimado entre seis e oito semanas, o zagueiro está fora do restante da temporada (que termina em 13 de novembro), e só retorna em 2023.



Pela programação, Rodrigo Caio receberá alta do hospital ainda nesta quarta-feira e iniciará a fisioterapia entre quinta e sexta. A cirurgia que reparou o menisco medial do joelho esquerdo foi realizada pelo cirurgião Max Ramos. O gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Márcio Tannure, acompanhou o procedimento.



Rodrigo Caio não joga desde julho



O jogador entrou em campo pela última vez em 10 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileirão. Ele sentiu o problema no joelho e saiu aos 23 minutos.



Após a lesão, o zagueiro e o departamento médico rubro-negro optaram por tentar um tratamento conservador para evitar a cirurgia, o que não aconteceu.



Poucos jogos pelo Flamengo



Aos 29 anos, Rodrigo Caio disputou apenas 12 partidas nesta temporada. Antes, ele ficou fora por cinco meses em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, realizada em dezembro de 2021.



Desde 2020 ele vem sofrendo com lesões frequentes. Em 2021, jogou apenas 34 partidas e, em 2020, 32. Em seu melhor ano (2019), foram 60 participações.