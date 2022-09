Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/09/2022 14:49

Rio - Renato Gaúcho rebateu com ironia às declarações do goleiro César sobre seus métodos de trabalho no Flamengo. Ao se defender das críticas de que dá muitas folgas aos seus comandados, o atual técnico do Grêmio afirmou que, na época em que comandava o Rubro-Negro, não havia tempo para folgar, já que o clube disputava três competições.

“A pergunta que eu faço é: você tem folga de vez em quando? É do ser humano. No Flamengo era impossível alguém ter falado, nós não conseguíamos nem respirar, estávamos em três competições. Como que poderia ter folga? Não sei de onde você está tirando essas notícias”, disse Renato em coletiva, sendo rebatido pelo repórter, que relembrou as críticas de César a seu trabalho.

“O goleiro Cesar? Ele ainda está no Flamengo? Pois é”, ironizou Renato.

Atualmente, César defende o Boavista-POR. As declarações sobre o trabalho de Renato foram dadas no início deste ano.

"Acho que ele tentou de todas as formas. Ele fez o melhor que ele podia, tentou passar todo conhecimento que ele tinha. Não é simples treinar jogadores tão capacitados e experientes. As vezes com um time que joga de uma maneira há muito tempo é difícil você fazer uma situação diferente. Nosso grupo anseia muito por trabalhos táticos e, talvez, possa ter faltado um pouquinho", disse César ao "BarbaCast".